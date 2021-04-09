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    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Узел очистки Canon FM1-C653-010000
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Узел очистки Canon FM1-C653-010000

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Узел очистки Canon FM1-C653-010000- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
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    Узел очистки Canon FM1-C653-010000

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 20997
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22961,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27554
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      27554c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ДЖЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17497,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20997
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20997c НДС

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