Рюкзак Ambry для ноутбука 15" полиэстер черный с большим внешним карманом боковой карман, наружний USB-выход, регулируемые лямки

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак Ambry для ноутбука 15" полиэстер черный с большим внешним карманом боковой карман, наружний USB-выход, регулируемые лямки- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона