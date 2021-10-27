Характеристики

Набор реагентов для определения гамма-ГТ (Gamma Glutamil Transferase liquicolor), Кат.№12013, 10х8, 2х10 мл. Набор реагентов для биохимических исследований in vitro. Human GmbH, Федеративная Республика Германия. Гамма-ГТ . Кол-во исследований: 200. Набор реагентов для определения гамма-ГТ. Метод: кинетический колориметрический по Persijn & van der Slik. Пробы: сыворотка, плазма. Линейность: от не более 0 до не менее 280 Е/л. Состав набора: буфер, субстрат. Реагенты готовы к использованию. Фасовка: 10х8 мл; 2х10 мл. Стабильность после вскрытия: при температуре +2...8°С до срока годности/ рабочий реагент – не менее 6 недель; +15...25°С - рабочий реагент – не менее 5 дней.