Характеристики

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ) по ТУ 21.20.23-108-23548172-2020 (кат. 5502 - SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ). Выявление иммуноглобулинов M в сыворотке (плазме) крови человека в сыворотке крови человека методом ИФА. Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов – не менее 92. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочее разведение исследуемого образца – не менее100 раз. Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации) – не более 85 мин. Возможное время использования реагентов после вскрытия набора – не менее 6 мес. Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток. Наличие дополнительного планшета для разведения образцов. Общая схема проведения анализа на выявление IgG и IgM к SARS-Cov-2. Формат планшета стрипированный. Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп-реагент) для других ИФА-наборов лота. Производство АО "Вектор-Бест", Россия.