Характеристики

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 21.20.23-107-23548172-2020 (кат. 5501 - SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ). Выявление иммуноглобулинов G в сыворотке (плазме) крови человека в сыворотке крови человека методом ИФА.Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов -92.Цветовая индикация внесения образцов.Рабочее разведение исследуемого образца – не менее 100 раз.Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации) – не более 85 мин. Наличие пленки (крышки) для заклеивания (закрывания) планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток.Возможность определения титра антител. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Возможность использования набора после вскрытия в течение всего срока годности. Наличие дополнительного планшета для разведения образцов.Общая схема проведения анализа на выявление IgG и IgM к SARS-Cov-2. Формат планшета стрипированный. Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп-реагент, раствор ТМБ) для других ИФА-наборов лота. Производство АО "Вектор-Бест", Россия.