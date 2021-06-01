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    Главная / Торговый портал / Культиваторы / Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка- Культиваторы
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    Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка

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    Цена
    от 31080
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31080
      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      31080c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "ЮНИКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Комплектация * Культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор); Фреза в сборе (рабочий орган) - 2 шт.; Опорный кронштейн с колёсами - 1 шт.; Рукоятка управления (верхняя) - 1 шт.; Рукоятка управления (нижняя) - 2 шт.; Регулятор глубины вспашки - 1 шт.; Комплект крепежа - 1 шт.; Руководство по эксплуатации; Упаковка.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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