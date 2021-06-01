Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка- Культиваторы