Печь микроволновая Samsung ME-83 MRTW
Печи микроволновые
Не указана
Пушка тепловая электрическая BALLU BHP-5.000CL 4.5/3/0кВт 220В 400М3/Ч 4.7КГ
Приборы отопительные электрические
от 3900₽
Электрокофеварка эспрессо автоматическая Delonghi ESAM 22.360
Электрочайники
Не указана
Водонагреватель проточный скоростной Эван ЭПВН-120 50Л/МИН 120КВТ 380В +68ГРАД ЦЕЛЬС 640х470х1400ММ 13335
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 270000₽
Электрочайник HS H2002 1350ВТ 220-240В 1.2Л; ДМ³ черный Китай
Электрочайники
Не указана
Радиатор маслянный Ballu BOH/CL-09WRN 2000ВТ 220В 9 секций
Приборы отопительные электрические
от 3650₽
Аппарат высокого давления Kranzle Profi 160 TST 230В 140БАР 3.2КВТ 660Л/Ч 355х375х980ММ 45КГ с грязевой фрезой и барабаном
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 80853₽
Пушка тепловая электрическая Калибр ТВ 5/7 СТ 00000046550 4.5кВт 220В 420М3/Ч 9КГ
Приборы отопительные электрические
Не указана
Мини-мойка Karcher K 4 Universal Edition 230В 1800ВТ 130БАР 420Л/Ч 297х310х865ММ 8.8КГ
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 16800₽
Элемент нагревательный ТЭН 9-182-9-8,5/1,60 для конфорки ГОСТ 14919-83
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана
Обогреватель масляный бытовой Electrolux EOH/M-6157 1500ВТ
Приборы отопительные электрические
от 3600₽
Задняя часть корпуса, линзы в сборе Dyson сушилки для рук AB14 966243-01
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 5248,8₽