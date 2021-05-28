Электроподогреватель ЯМЗ, КАМАЗ Старт М 220В ТУ 5155-001-35131744-2000

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электроподогреватель ЯМЗ, КАМАЗ Старт М 220В ТУ 5155-001-35131744-2000- Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева почвы