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    Главная / Торговый портал / Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева почвы / Электроподогреватель ЯМЗ, КАМАЗ Старт М 220В ТУ 5155-001-35131744-2000
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электроподогреватель ЯМЗ, КАМАЗ Старт М 220В ТУ 5155-001-35131744-2000

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электроподогреватель ЯМЗ, КАМАЗ Старт М 220В ТУ 5155-001-35131744-2000- Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева почвы
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    Электроподогреватель ЯМЗ, КАМАЗ Старт М 220В ТУ 5155-001-35131744-2000

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4684,87
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    Поставщики
    • ООО "МК-СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5383,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6460
      Спецификация
      Производство электропечей
      Характеристики
      Электроподогреватель ЯМЗ "Старт М" для двигателей КАМАЗ 220 В
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6460c НДС
    • ООО "ПЛУТОС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5114
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6136,8
      Спецификация
      Производство электропечей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6136,8c НДС
    • ООО "СТАЛ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4197,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5037,49
      Спецификация
      Производство электропечей
      Характеристики
      "Старт М" для двигателей КАМАЗ 220 В ТУ 5155-001-35131744-2000 ПАО "КАМАЗ" РОССИЯ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      5037,49c НДС
    • ООО "ТКЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3904,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4684,87
      Спецификация
      Производство электропечей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4684,87c НДС

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