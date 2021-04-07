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    Главная / Торговый портал / Бумага прочая и картон для графических целей / Наполнитель для подарочных коробок 100Г зеленый Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Наполнитель для подарочных коробок 100Г зеленый Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наполнитель для подарочных коробок 100Г зеленый Россия- Бумага прочая и картон для графических целей
    2
    Наполнитель для подарочных коробок 100Г зеленый Россия

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    Цена
    от 71,5
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      180,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      217
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Подробные характеристики Материал: бумага Цвет: зеленый Вес, грамм: 100 г Страна происхождения: Россия Нанесение логотипа: Нет
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      217c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      128,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      154,5
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      154,5c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      128
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      153,6
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      153,6c НДС
    • ООО ТД "РУССКИЙ ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59,58
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      71,5
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      71,5c НДС

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