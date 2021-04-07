Наполнитель для подарочных коробок 100Г зеленый Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наполнитель для подарочных коробок 100Г зеленый Россия- Бумага прочая и картон для графических целей