Картридж к фильтру для воды предварительной очистки ELga LC140 для фильтра обратного осмоса

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды предварительной очистки ELga LC140 для фильтра обратного осмоса- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод