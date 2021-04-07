Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Фанера общего назначения / Фанера марки ФСФ ламинированная влагостойкая береза I сорт 21ММ 2500х1250ММ Кроношпан
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фанера марки ФСФ ламинированная влагостойкая береза I сорт 21ММ 2500х1250ММ Кроношпан

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фанера марки ФСФ ламинированная влагостойкая береза I сорт 21ММ 2500х1250ММ Кроношпан- Фанера общего назначения
    5
    Фанера марки ФСФ ламинированная влагостойкая береза I сорт 21ММ 2500х1250ММ Кроношпан

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 6090
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "РИАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5441,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6530
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов
      Характеристики
      высокая влагостойкость, стабильная форма (чего нельзя сказать о натуральной древесине), прочность по всем направлениям. В производстве материала используются смолы, произведенные на основе формальдегида. Фанера ФСФ включает три и более листов древесного шпона, склеенных между собой таким образом, чтобы расположение волокон смежных полей было взаимно перпендикулярным
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      6530c НДС
    • ООО "ОГОНЁК ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6090
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6090c НДС

    Похожие товары

    Фанера марки ФК березовая E-1 II/IV 1525х1525ММ 6ММ ГОСТ 30427-96
    Фанера общего назначения
    от 62866,72
    В корзину
    Фанера марки ФСФ хвоя 3/3 15ММ 2440х1220ММ ГОСТ 3916.2-96
    Фанера общего назначения
    от 1845,5
    В корзину
    Фанера марки ФК с наружными слоями из шпона лиственных пород водостойкая для внутреннего использования береза IV/IV 1525х1525ММ 12ММ нешлифованная ГОСТ 3916.1-96
    Фанера общего назначения
    от 21898,24
    В корзину
    Фанера марки ФК береза II/III 1525х1525ММ 4ММ НШ Е1 ГОСТ 3916.1-96
    Фанера общего назначения
    Не указана
    В корзину
    Фанера марки ФК сорта I/II Е1 Ш2 берёза 20ММ 1525х1525ММ ГОСТ 3916.1-96
    Фанера общего назначения
    от 2097,6
    В корзину
    Фанера марки ФК береза 1\2 1525х1525ММ 15ММ Ш2 влагостойкая ГОСТ 3916.1-96
    Фанера общего назначения
    от 87928,2
    В корзину
    Фанера марки ФК береза II/III 1525x1525ММ 4ММ НШ Е1 ГОСТ 3916.1-96
    Фанера общего назначения
    от 472
    В корзину
    Фанера марки ФСФ ФСФ I/II Е1 Ш2 4ММ 2440х1220ММ ГОСТ 3916.1-2018
    Фанера общего назначения
    от 3360
    В корзину
    Фанера марки ФСФ хвоя 3/3 15ММ 2440х1220ММ
    Фанера общего назначения
    от 1845,5
    В корзину
    Фанера марки ФСФ влагостойкая нешлифованная Сорт 3/3 15ММ 2440х1220ММ ГОСТ 3916.1-96
    Фанера общего назначения
    от 4976,4
    В корзину
    Фанера марки ФК 4/4нш толщина 6ММ 1525х1525ММ
    Фанера общего назначения
    от 42000
    В корзину
    Фанера марки ФК береза 1\2 1525х1525ММ 12ММ Ш2 влагостойкая ГОСТ 3916.1-96
    Фанера общего назначения
    от 109640,88
    В корзину
    Позвонить