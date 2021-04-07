Цена без НДС, руб.
5441,66
Спецификация
Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов
Характеристики
высокая влагостойкость, стабильная форма (чего нельзя сказать о натуральной древесине), прочность по всем направлениям. В производстве материала используются смолы, произведенные на основе формальдегида. Фанера ФСФ включает три и более листов древесного шпона, склеенных между собой таким образом, чтобы расположение волокон смежных полей было взаимно перпендикулярным
Регионы поставки
Республика Татарстан (Татарстан)