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    Главная / Торговый портал / Сапоги резиновые / Сапоги резиновые мужские РЫБАЦКИЕ высокие для работы в воде 123-0006-01 черные с резинотканевой надставкой на рифленой подошве с каблуком
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сапоги резиновые мужские РЫБАЦКИЕ высокие для работы в воде 123-0006-01 черные с резинотканевой надставкой на рифленой подошве с каблуком

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги резиновые мужские РЫБАЦКИЕ высокие для работы в воде 123-0006-01 черные с резинотканевой надставкой на рифленой подошве с каблуком- Сапоги резиновые
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    Сапоги резиновые мужские РЫБАЦКИЕ высокие для работы в воде 123-0006-01 черные с резинотканевой надставкой на рифленой подошве с каблуком

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    Цена
    от 2610,08
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОАВИА-САХАЛИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2175,06
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2610,08
      Спецификация
      Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2610,08c НДС

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