Сапоги резиновые мужские РЫБАЦКИЕ высокие для работы в воде 123-0006-01 черные с резинотканевой надставкой на рифленой подошве с каблуком

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги резиновые мужские РЫБАЦКИЕ высокие для работы в воде 123-0006-01 черные с резинотканевой надставкой на рифленой подошве с каблуком- Сапоги резиновые