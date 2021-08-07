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    Главная / Торговый портал / Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки / Система получения особо чистой воды озонатор ОЗО-40 40Г/Ч 10Л/Ч 2400ВТ нержавеющая сталь AISI 304 с кислородным концентратором
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Система получения особо чистой воды озонатор ОЗО-40 40Г/Ч 10Л/Ч 2400ВТ нержавеющая сталь AISI 304 с кислородным концентратором

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Система получения особо чистой воды озонатор ОЗО-40 40Г/Ч 10Л/Ч 2400ВТ нержавеющая сталь AISI 304 с кислородным концентратором- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
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    Система получения особо чистой воды озонатор ОЗО-40 40Г/Ч 10Л/Ч 2400ВТ нержавеющая сталь AISI 304 с кислородным концентратором

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