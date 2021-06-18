Характеристики

Электроводонагреватель проточный скоростной ЭВАН ЭПВН, 36-120 Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 120 кВт ТЭНы из нержавеющей стали Backer Датчик терморегулятора Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура срабатывания — 85±2°С) В моделях ЭПВН 72-120 для более точного управления число рабочих термовыключателей соответствует числу фланцев (3 или 4), а также установлено два аварийных термовыключателя Группа безопасности — предохранительный и обратный клапан Способ монтажа: напольный Гарантия — 12 месяцев