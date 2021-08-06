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    Главная / Торговый портал / Бумага писчая и тетрадная / Бумага писчая белая А4 65Г/М2 белизна 92% CIE 250ЛИСТ ООО "ТТТ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага писчая белая А4 65Г/М2 белизна 92% CIE 250ЛИСТ ООО "ТТТ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага писчая белая А4 65Г/М2 белизна 92% CIE 250ЛИСТ ООО "ТТТ"- Бумага писчая и тетрадная
    4
    Бумага писчая белая А4 65Г/М2 белизна 92% CIE 250ЛИСТ ООО "ТТТ"

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    Цена
    от 105
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      87,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      105
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      105c НДС
    • ООО "ТТТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      87,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      105
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      105c НДС

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