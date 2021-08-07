Подиум сборно-разборный 15600х7700х800ММ сталь с порошковой окраской 750КГ/М2 профиль 60х30х2/60х60х3/25х25х1.5, покрытие и юбка из ламинированной влагостойкой фанеры с противоскользящим эффектом с граундом 15.3х6.4х8.07М (алюминий), механикой сцены и крепежом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подиум сборно-разборный 15600х7700х800ММ сталь с порошковой окраской 750КГ/М2 профиль 60х30х2/60х60х3/25х25х1.5, покрытие и юбка из ламинированной влагостойкой фанеры с противоскользящим эффектом с граундом 15.3х6.4х8.07М (алюминий), механикой сцены и крепежом- Металлоконструкции строительные и их части