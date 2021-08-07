Привод для откатных ворот Came BKS18AGS 230В 660ВТ IP44 -20...+55ГРАД ЦЕЛЬС
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
Не указана
Элемент доборный Нащельник стыковочный Н 6 для сэндвич-панелей 270х2000ММ оцинкованная сталь с полимерным покрытием синий RAL 5015 ТУ 5284-001-76492690-2005
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 1350₽
Люк чугунный ГТС тип Л 780х75х660ММ 85КГ ГОСТ 8591-76
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 11550₽
Кронштейн крепежный комбинированный потолочный PLB-СE32
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Опора регулируемая Ду300ММ №Н849 СБ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Плита потолочная с подвесной системой Armstrong Оазис 600х600х12ММ белый кромка Board 7.2М2 20ШТ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 2400₽
Вышка тура ВТА 700/4 алюминий 6.1М 2.0х0.7М в комплекте бортовое ограждение раб. площадки (АЛ) ВТА 700 (комплект) -1ШТ, раб. площадка с люком -1ШТ, перила-ограждения раб. площадки - 2ШТ. ГОСТ Р 58752-2019
Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие
от 97200₽
Планка стыковочная ПС 03.900.01л 900ММ серебро анодированное алюминий
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 204,13₽
Фонарь наземный Versailles 520-33/b-30 конструкционная сталь 42СМ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 7200₽
Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8.66 ТР ТС 004/2011
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 213,2₽
Решетка распашная с двумя створками металлическая на окна 500х750ММ ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" Россия
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Опора под трубопровод ББХЛ-32 АО "Омский электромеханический завод" Россия
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана