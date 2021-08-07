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    Главная / Торговый портал / Металлоконструкции строительные и их части / Подиум сборно-разборный 15600х7700х800ММ сталь с порошковой окраской 750КГ/М2 профиль 60х30х2/60х60х3/25х25х1.5, покрытие и юбка из ламинированной влагостойкой фанеры с противоскользящим эффектом с граундом 15.3х6.4х8.07М (алюминий), механикой сцены и крепежом
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Подиум сборно-разборный 15600х7700х800ММ сталь с порошковой окраской 750КГ/М2 профиль 60х30х2/60х60х3/25х25х1.5, покрытие и юбка из ламинированной влагостойкой фанеры с противоскользящим эффектом с граундом 15.3х6.4х8.07М (алюминий), механикой сцены и крепежом

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подиум сборно-разборный 15600х7700х800ММ сталь с порошковой окраской 750КГ/М2 профиль 60х30х2/60х60х3/25х25х1.5, покрытие и юбка из ламинированной влагостойкой фанеры с противоскользящим эффектом с граундом 15.3х6.4х8.07М (алюминий), механикой сцены и крепежом- Металлоконструкции строительные и их части
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    Подиум сборно-разборный 15600х7700х800ММ сталь с порошковой окраской 750КГ/М2 профиль 60х30х2/60х60х3/25х25х1.5, покрытие и юбка из ламинированной влагостойкой фанеры с противоскользящим эффектом с граундом 15.3х6.4х8.07М (алюминий), механикой сцены и крепежом

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    Цена
    от 2397640
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    Единица измерения:
    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2397640
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2397640
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Подиум сборно-разборный 15,6х7,7х0,8 м Материал изготовления - Сталь (порошковая покраска) Нагрузочная способность 750 кг/м2 Используемый профиль: 60*30*2/60*60*3/25*25*1,5 Винтовые опоры 0,8 - 1,0 м Лестница приставная 4 шт = 1,5х0,9х0,6м, 3 ступени, без поручней Покрытие подиума - Ламинированная влагостойкая фанера 24 мм с противоскользящим покрытием Юбка подиума - Ламинированная влагостойкая фанера 9 мм с противоскользящим покрытием Граунд 15,3х6,4х8,07 м Материал изготовления - Алюминий Используемые фермы: Ферма квадратная болт. алюминиевая 350х350 50х28 Ферма прямоугольная болт. алюминиевая 350х550 50х28 Опорная площадка (сталь) цвет - черный D0,49х0,49х0,01 м - 6 шт. Механика сцены: Дорога занавеса 15,3 м (запах 1,0м) - 1 шт Лебедка занавеса ручная с/п - 1 шт Подставка под лебедку занавеса с/п (ручную) - 1 шт Лебедка ручная червячная HWV- 0.5тн.с канатом 25м - 2 шт Подставка под лебедку ручную червячную HWV- 0.5тн - 2 шт Разветвитель троса на 4 ручья - 2 шт Софитный/штанкетный подъем 14,0 м (4 точки подвеса) - 2 шт Подвес фермы софитной алюминиевой (для 250 ферм) - 8 шт Корзина для шлейфа 2000*400*400 (сталь) - 2 шт Шлейф софитный (10 м) - 2 шт Кронштейн крепления дороги занавеса 65х36 780 мм - 10 шт Арлекин (труба эсв 40х2) 15,3 м - 1 шт Падуга (труба эсв 40х2) 15,3 м - 3 шт Кулиса (труба эсв 40х2) 3,5 м - 6 шт Задник (труба эсв 40х2) 15,3 м - 1 шт Стойка ограждения лебедки - 12 шт Ферма треугол. Болт. 3,0 м (алюминий) 350х350х350 50х28 - 8 шт Ферма треугол. Болт. 2,0 м (алюминий) 350х350х350 50х28 - 2 шт
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2397640c НДС

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