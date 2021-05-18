Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГ 3х4ММ2 0.66КВ ГОСТ 31996-2012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГ 3х4ММ2 0.66КВ ГОСТ 31996-2012- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ