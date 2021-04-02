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    Главная / Торговый портал / Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали / Проволока сварочная Св-10Х16Н25АМ6 2ММ ГОСТ 2246-70
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока сварочная Св-10Х16Н25АМ6 2ММ ГОСТ 2246-70

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока сварочная Св-10Х16Н25АМ6 2ММ ГОСТ 2246-70- Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
    2
    Проволока сварочная Св-10Х16Н25АМ6 2ММ ГОСТ 2246-70

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    Цена
    от 504
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "БАЗИС-Т"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      420
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      504
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      504c НДС

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