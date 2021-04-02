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    Главная / Торговый портал / Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали / Проволока низкоуглеродистая 4.0-О-С 4ММ ГОСТ 3282-74
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока низкоуглеродистая 4.0-О-С 4ММ ГОСТ 3282-74

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока низкоуглеродистая 4.0-О-С 4ММ ГОСТ 3282-74- Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
    12
    Проволока низкоуглеродистая 4.0-О-С 4ММ ГОСТ 3282-74

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    Цена
    от 144
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "БАЗИС-Т"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      144c НДС

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