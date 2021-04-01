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    Главная / Торговый портал / Картон немелованный прочий / Пенокартон FOAM-X new 5ММ 1000х1400ММ белый арт.ПП010540NF
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пенокартон FOAM-X new 5ММ 1000х1400ММ белый арт.ПП010540NF

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пенокартон FOAM-X new 5ММ 1000х1400ММ белый арт.ПП010540NF- Картон немелованный прочий
    4
    Пенокартон FOAM-X new 5ММ 1000х1400ММ белый арт.ПП010540NF

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 490
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    Поставщики
    • Гришина Татьяна Андреевна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      490
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      490
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Пенокартон 1000х1400х5мм белый FOAM-X new
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Бурятия, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Дагестан, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская область, Республика Ингушетия*, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Республика Калмыкия, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Республика Коми, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Республика Саха (Якутия), Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тверская область, Томская область, Тульская область, Республика Тыва, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Республика Хакасия, Челябинская область, Чеченская Республика*, Чувашская Республика - Чувашия, Чукотский автономный округ, Ярославская область, Республика Крым, Омская область, Город федерального значения Севастополь, Байконур, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Районы Архангельской области/
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      490c НДС

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