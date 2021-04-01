Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Бурятия, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Дагестан, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская область, Республика Ингушетия*, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Республика Калмыкия, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Республика Коми, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Республика Саха (Якутия), Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тверская область, Томская область, Тульская область, Республика Тыва, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Республика Хакасия, Челябинская область, Чеченская Республика*, Чувашская Республика - Чувашия, Чукотский автономный округ, Ярославская область, Республика Крым, Омская область, Город федерального значения Севастополь, Байконур, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Районы Архангельской области/