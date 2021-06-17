Светильник модульный офисно-торговый светодиодный Слимлайт 40ВТ 220В 4000/6000К 5200ЛМ 937х66х65ММ УХЛ 1.7КГ IP45 Ra>80 сталь/пластик рассеиватель прозрачный опал, колотый лед, пинспот ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 2480₽
Табло световое звуковое взрывозащищенное ФИЛИН-Т-12-А-Б-Ж/З Выход алюминиевый сплав 40х18х10СМ -40...+7-ГРАД ЦЕЛЬС IP65 ТУ 4371-129-12150638-2006
Табло световые и аналогичные устройства
Не указана
Фонарь судовой топовый 24.27В 25.6ВТ белого огня 559МВ/|| РМРС IP56
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 17477,37₽
Светильник подвесной ЛН TK Lighting Cubus 2164 60ВТ 220-240В Е27 210х610х210ММ прозрачный/черный IP20 6ШТ металл/стекло
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные
Не указана
Светильник потолочный офисный светодиодный Армстронг двойной Супер эффективный сдвоенный 80ВТ 176-264В 3000/4000/5000/6000К 9600ЛМ 119х595х40ММ УХЛ4 6КГ IP40 Ra>75 сталь/пластик ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 3990₽
Фонарь судовой сигнальный отличительный 060.024 проблесковый круговой 12В белого огня, LED
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 3000₽
Светильник потолочный ЛН ЭкономСвет 20901/1BK CL 60ВТ 220-240В Е27 180х180х650ММ прозрачный/черный IP20 1ШТ металл/стекло
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные
Не указана
Фонарь круговой стационарный СОФ-901-07 сигнально-отличительный красный 24В 25ВТ ГК АМЭО
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 7128₽
Светильник уличный светодиодный Led Favourite Кобра LX-КОБРА/LINS-150W-221 150ВТ 220В 5000К 15000ЛМЛМ 850х400х80ММ черный IP65 стекло/алюминий
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 9380₽
Табло световое настенное Сфера Премиум ЗУ Отсек ГТД загазован 12-24В 30х10х2.5СМ -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP52
Табло световые и аналогичные устройства
Не указана
Фонарь круговой стационарный СОФ-901-06 сигнально-отличительный белый 24В 25ВТ ГК АМЭО
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 6696₽
Фонарь судовой Светосигнальный прибор ЭСППН-140 применяется в качестве береговых навигационных знаков судоходной обстановки – в створных огнях состоит из корпуса и съемного металлического отражателя с рассеивающим защитным стеклом. 2,6 В; 5,2 В (в зависимости от типа используемой лампы)В в качестве излучающего элемента вместо ламп накаливания используются полупроводниковые лампы типа ЛПРК, ЛПРЖ, ЛПРЛ, ЛПРБ с цоколем B15s/18. ЭСППН-140 АО НИИПП
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Не указана