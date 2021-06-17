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    Главная / Торговый портал / Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства / Табло светодиодное для бассейна на 4 дорожки ТС-100х32 1300х850х60ММ проводной ПДУ, датчик температуры воздуха, датчик температуры воды с проводом, высота символов 100ММ 20КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Табло светодиодное для бассейна на 4 дорожки ТС-100х32 1300х850х60ММ проводной ПДУ, датчик температуры воздуха, датчик температуры воды с проводом, высота символов 100ММ 20КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Табло светодиодное для бассейна на 4 дорожки ТС-100х32 1300х850х60ММ проводной ПДУ, датчик температуры воздуха, датчик температуры воды с проводом, высота символов 100ММ 20КГ- Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства
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    Табло светодиодное для бассейна на 4 дорожки ТС-100х32 1300х850х60ММ проводной ПДУ, датчик температуры воздуха, датчик температуры воды с проводом, высота символов 100ММ 20КГ

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    Цена
    от 97400
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    Единица измерения:
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      Цена без НДС, руб.
      97400
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      97400
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Светодиодное 4 дорожки Проводной ПДУ Датчик температуры воздуха Датчик температуры воды с проводом Высота символов 100мм Размеры: 1300х850х60мм Масса 20кг
      Минимальная партия
      0
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      97400c НДС

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