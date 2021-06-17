Табло светодиодное для бассейна на 4 дорожки ТС-100х32 1300х850х60ММ проводной ПДУ, датчик температуры воздуха, датчик температуры воды с проводом, высота символов 100ММ 20КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Табло светодиодное для бассейна на 4 дорожки ТС-100х32 1300х850х60ММ проводной ПДУ, датчик температуры воздуха, датчик температуры воды с проводом, высота символов 100ММ 20КГ- Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства