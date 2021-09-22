Кресло для руководителя Easy Chair CS-8822E-1 натуральная кожа с компаньоном/металл бежевый 99/108х53.5х52СМ Top Gun Китай

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Easy Chair CS-8822E-1 натуральная кожа с компаньоном/металл бежевый 99/108х53.5х52СМ Top Gun Китай- Мебель для офисов и предприятий торговли