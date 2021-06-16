Характеристики

Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma Х ГОСТ 31610.35-1/0Ех ia IIВ Т5 Ga Х 2 Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В 3,7 3. Ток светодиодного модуля, А: - в основном режиме, не более 0,32 4. Освещенность поверхности на расстоянии 1 м, лк, не менее 3500 5. Длительность полезного рабочего периода, час, не менее: - в основном режиме 18ч, - в резервном 1 ч. 6. Габаритные размеры, мм, не более: 75 х 60 х 80 7. Емкость аккумуляторной батареи, mA•ч 5200