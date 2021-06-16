Характеристики

1.Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma Х ГОСТ 31610.35-1/0Ех ia IIВ Т5 Ga Х 2. Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В 3,7 3. Потребляемый ток , мА: -250 4. Световой поток, лк, не менее: в номинальном режиме 63, в экономичном 26 5. Длительность полезного рабочего периода, час, не менее: - в номинальном режиме 11ч, - в экономичном 56 ч. 6. Габаритные размеры, мм, не более: 71 х 81 х 81 7. Емкость аккумуляторной батареи, A•ч 2,8.