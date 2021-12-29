Шкаф картотечный медицинский Промет МД A43 листовая сталь серый 485х408х995ММ 29.3КГ 3 ящика

Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Глубина, мм 485
Ширина, мм 408
Высота, мм 995
Масса, кг 29,3
Каркас листовая сталь 0,6 мм
Количество ящиков 3
Нагрузка на ящик, не более, кг 20
Замок «практик»
Количество комбинаций замка 2000
Конструкция разборная
Цвет серый
Гарантийный срок, мес. 12
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Глубина, мм 485
Ширина, мм 408
Высота, мм 995
Масса, кг 29,3
Каркас листовая сталь 0,6 мм
Количество ящиков 3
Нагрузка на ящик, не более, кг 20
Замок «практик»
Количество комбинаций замка 2000
Конструкция разборная
Цвет серый
Гарантийный срок, мес. 12
Минимальная партия
1
Регионы поставки
—
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19985₽c НДС
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