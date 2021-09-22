Стол письменный для персонала прямой Hoff Лион 80286157 ЛДСП ЛДСП 1200х750х600ММ венге 16ММ однотумбовый, с 2-мя ящиками и нишей

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала прямой Hoff Лион 80286157 ЛДСП ЛДСП 1200х750х600ММ венге 16ММ однотумбовый, с 2-мя ящиками и нишей- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений