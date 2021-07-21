Характеристики

Подушка сидения для диванов Честерфилд (Ботичелли слик) двухместных. Материал обивки: натуральная кожа Madras, Цвет Перечная Мята (рабочая поверхность и лицевая часть) в сочетании с заменителем кожи-компаньоном в тон Перечная Мята. Низ подушки в обивке из ткани мебельной с предустановленными полосами ленты-липучки в количестве 2 шт. для фиксации к сидению дивана. Набивка: пенополиуретан и слой синтепона для мягкости. Толщина подушки 12 см. Размеры в соответствии с посадочным местом ложа дивана (между спинкой и боковиной). Страна происхождения товара: Россия, Производитель: ООО "МК Талант" (DIRECTORIA)