Характеристики

Диагональ 23.8" (60.5 см) Разрешение экрана 1920 x 1080 Тип LCD-матрицы IPS Экран Частота обновления кадров 75 Гц при подключении через HDMI; 60 Гц при подключении через D-Sub Технологии FreeSync и G-Sync AMD FreeSync Flicker free Да (Flicker safe) Формат матрицы 16:9 Глубина цвета матрицы 6 бит/цвет + FRC (16.7 млн. цветов) Поверхность экрана Матовая Подсветка LCD-матрицы Светодиодная (LED) подсветка Яркость матрицы 250 кд/м2 Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - статическая Время отклика 1 мс MBR (Motion Blur Reduction), 5 мс GtG Угол обзора LCD-матрицы 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 Профили коррекции изображения Монитор откалиброван на заводе Аудио Колонки Встроенные; 2 x 5 Вт Корпус и подставка Цвета, использованные в оформлении Белый, серебристый, черный Управление Джойстик Регулировка положения экрана Наклон Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) Узкая рамка Крепление монитора или телевизора к стене VESA 75 x 75 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельнокрепеж к стене Интерфейс, разъемы и выходы Split Screen Есть Интерфейс монитора 2 x HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушниковКупить кабель Версия HDMI 1.4 Поддержка HDCP Есть Возможности управления Языки меню Русский Режимы Специальный режим чтения создает на экране оптимальные условия для чтения документов, снижая использование синего цвета и защищая глаза Питание Блок питания монитора или телевизора Внешний; входит в комплект поставки Потребление энергии 24 Вт; в режиме ожидания - 0.3 Вт Комплект поставки и опции Комплект поставки Кабель HDMI