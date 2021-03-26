Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Мониторы, подключаемые к компьютеру / Монитор компьютерный LG 24ML600S-W LED 23.8ДЮЙМ 1920х1080 IPS LED 5ms D-Sub, HDMI 1000:1 178°/178° 250кд/м2 белый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монитор компьютерный LG 24ML600S-W LED 23.8ДЮЙМ 1920х1080 IPS LED 5ms D-Sub, HDMI 1000:1 178°/178° 250кд/м2 белый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монитор компьютерный LG 24ML600S-W LED 23.8ДЮЙМ 1920х1080 IPS LED 5ms D-Sub, HDMI 1000:1 178°/178° 250кд/м2 белый- Мониторы, подключаемые к компьютеру
    6
    Монитор компьютерный LG 24ML600S-W LED 23.8ДЮЙМ 1920х1080 IPS LED 5ms D-Sub, HDMI 1000:1 178°/178° 250кд/м2 белый

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 12700
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МК КОМПАНИ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12700
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Диагональ 23.8" (60.5 см) Разрешение экрана 1920 x 1080 Тип LCD-матрицы IPS Экран Частота обновления кадров 75 Гц при подключении через HDMI; 60 Гц при подключении через D-Sub Технологии FreeSync и G-Sync AMD FreeSync Flicker free Да (Flicker safe) Формат матрицы 16:9 Глубина цвета матрицы 6 бит/цвет + FRC (16.7 млн. цветов) Поверхность экрана Матовая Подсветка LCD-матрицы Светодиодная (LED) подсветка Яркость матрицы 250 кд/м2 Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - статическая Время отклика 1 мс MBR (Motion Blur Reduction), 5 мс GtG Угол обзора LCD-матрицы 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 Профили коррекции изображения Монитор откалиброван на заводе Аудио Колонки Встроенные; 2 x 5 Вт Корпус и подставка Цвета, использованные в оформлении Белый, серебристый, черный Управление Джойстик Регулировка положения экрана Наклон Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) Узкая рамка Крепление монитора или телевизора к стене VESA 75 x 75 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельнокрепеж к стене Интерфейс, разъемы и выходы Split Screen Есть Интерфейс монитора 2 x HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушниковКупить кабель Версия HDMI 1.4 Поддержка HDCP Есть Возможности управления Языки меню Русский Режимы Специальный режим чтения создает на экране оптимальные условия для чтения документов, снижая использование синего цвета и защищая глаза Питание Блок питания монитора или телевизора Внешний; входит в комплект поставки Потребление энергии 24 Вт; в режиме ожидания - 0.3 Вт Комплект поставки и опции Комплект поставки Кабель HDMI
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      12700c НДС

    Похожие товары

    Монитор компьютерный Samsung 24ДЮЙМ 1920x1080
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    Не указана
    В корзину
    Монитор компьютерный AOC E2280SWN LCD 21.5ДЮЙМ 1920х1080 TN (Twisted Nematic) LED 5ms VGA (D-Sub) 700:1 90°/65° 200кд/м2
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    от 6604
    В корзину
    Матрица Lenovo ThinkPad E595 15.6" для ноутбука (FullHD IPS),LP156WFC (SP)(DB), P/N: SD10R33578, FRU: 02DD009
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    от 12480
    В корзину
    Матрица ЖК глянцевая LG-Philips LM270WQ1 LED 27" для моноблока
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    от 23499,6
    В корзину
    Матрица TFT 19" EM890AA для монитора HP Compaq LA 1951g LCD
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    Не указана
    В корзину
    Матрица Toshiba TN glare 043005 для ноутбука Toshiba Satellite C850-D8K
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    Не указана
    В корзину
    Блок питания высокого напряжения 1070025535 OCE 700 TDS Оригинал
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    Не указана
    В корзину
    Матрица 661-02248 для ноутбука
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    Не указана
    В корзину
    Матрица N156B6-L06 REV.C1 для ноутбука Samsung R580
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    от 3640
    В корзину
    Матрица N156BGE-L21 для ноутбука ASUS G55VW
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    Не указана
    В корзину
    Монитор компьютерный Dell UltraSharp U2715H LCD 27ДЮЙМ 2560x1440 IPS WLED 8ms HDMI х2, DisplayPort, Mini DisplayPort 1000:1 178°/178° 350кд/м2 2715-0876_Mnt
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    от 39635,02
    В корзину
    Монитор компьютерный Dell P2422HE 23.8ДЮЙМ 1920х1080 5ms VGA, HDMI, DP, USB Type C 1000:1 178°/178° черный
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    от 30600
    В корзину
    Позвонить