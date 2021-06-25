Характеристики

Дисплей ЖК Размеры платформы, мм 520х395х95 Размеры устройства индикации, мм 265х105х55 Высота весов со стойкой, мм 800 Наибольший предел взвешивания, кг 200 Предел выборки массы тары, кг 50 Цена деления, г 10/20/50 Время измерения, не более, с 4 Время заряда полностью разряженного аккумулятора, час 10 Время непрерывной работы весов от аккумулятора без подсветки индикатора, час 56 Время непрерывной работы весов от аккумулятора с подсветкой индикатора, в режиме максимальной яркости, час 20 Длина соединительного кабеля, м 5 Потребляемая мощность, Вт 6 Электропитание от сети переменного тока (через сетевой адаптер), В/Гц 187-242/50 Электропитание от аккумулятора с выходным напряжением, В 5,5-7 Интерфейс для связи с внешними устройствами RS-232 Возможность подключения к ПК есть Наличие поверки есть Вес, не более, кг 12,3