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    Главная / Торговый портал / Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые / Весы медицинские напольные Масса-К ВЭМ-150(А3) 200КГ 10/20/50Г 520х395х95ММ ГРАД ЦЕЛЬС
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы медицинские напольные Масса-К ВЭМ-150(А3) 200КГ 10/20/50Г 520х395х95ММ ГРАД ЦЕЛЬС

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы медицинские напольные Масса-К ВЭМ-150(А3) 200КГ 10/20/50Г 520х395х95ММ ГРАД ЦЕЛЬС- Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
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    Весы медицинские напольные Масса-К ВЭМ-150(А3) 200КГ 10/20/50Г 520х395х95ММ ГРАД ЦЕЛЬС

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    Цена
    от 14990
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26400
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26400c НДС
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22050
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      22050
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22050c НДС
    • ООО "ГК МИРИАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16905
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16905
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Дисплей ЖК Размеры платформы, мм 520х395х95 Размеры устройства индикации, мм 265х105х55 Высота весов со стойкой, мм 800 Наибольший предел взвешивания, кг 200 Предел выборки массы тары, кг 50 Цена деления, г 10/20/50 Время измерения, не более, с 4 Время заряда полностью разряженного аккумулятора, час 10 Время непрерывной работы весов от аккумулятора без подсветки индикатора, час 56 Время непрерывной работы весов от аккумулятора с подсветкой индикатора, в режиме максимальной яркости, час 20 Длина соединительного кабеля, м 5 Потребляемая мощность, Вт 6 Электропитание от сети переменного тока (через сетевой адаптер), В/Гц 187-242/50 Электропитание от аккумулятора с выходным напряжением, В 5,5-7 Интерфейс для связи с внешними устройствами RS-232 Возможность подключения к ПК есть Наличие поверки есть Вес, не более, кг 12,3
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16905c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13682,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16145
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      16145c НДС
    • ООО "СИСТЕМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13682,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16145
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      16145c НДС
    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15930
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15930c НДС
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12915,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15240
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      15240c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14990
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      14990
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14990c НДС
    • ООО "ГЕКСАЛЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14990
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      14990
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14990c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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