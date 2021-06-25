Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Дисплей ЖК
Размеры платформы, мм 520х395х95
Размеры устройства индикации, мм 265х105х55
Высота весов со стойкой, мм 800
Наибольший предел взвешивания, кг 200
Предел выборки массы тары, кг 50
Цена деления, г 10/20/50
Время измерения, не более, с 4
Время заряда полностью разряженного аккумулятора, час 10
Время непрерывной работы весов от аккумулятора без подсветки индикатора, час 56
Время непрерывной работы весов от аккумулятора с подсветкой индикатора, в режиме максимальной яркости, час 20
Длина соединительного кабеля, м 5
Потребляемая мощность, Вт 6
Электропитание от сети переменного тока (через сетевой адаптер), В/Гц 187-242/50
Электропитание от аккумулятора с выходным напряжением, В 5,5-7
Интерфейс для связи с внешними устройствами RS-232
Возможность подключения к ПК есть
Наличие поверки есть
Вес, не более, кг 12,3