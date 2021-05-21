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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага Clio Pro А4 80Г/М2 0.104ММ B 161ПРОЦ 500ЛИСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага Clio Pro А4 80Г/М2 0.104ММ B 161ПРОЦ 500ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага Clio Pro А4 80Г/М2 0.104ММ B 161ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов
    8
    Бумага Clio Pro А4 80Г/М2 0.104ММ B 161ПРОЦ 500ЛИСТ

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    Цена
    от 300
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    Единица измерения:
    ПАЧ
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    Поставщики
    • ООО "ЦЕНТРТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Формат A4 Плотность бумаги 80 г/кв.м Количество листов 500 Белизна по CIE 161 % Марка B Толщина 104 мкм Яркость 109 % Непрозрачность 92 Количество пачек в коробке 5
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС

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