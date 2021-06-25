Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
НПВ 520 г
Дискретность 0.001 г
Размер платформы d=130 мм
Калибровка внутренняя
Регионы поставки
Алтайский край, Республика Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Приморский край, Саратовская область, Свердловская область, Томская область, Тюменская область, Омская область