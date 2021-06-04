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    Главная / Торговый портал / Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен / Облицовка потолков по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе "КНАУФ" гипсокартонными листами
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Облицовка потолков по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе "КНАУФ" гипсокартонными листами

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Облицовка потолков по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе "КНАУФ" гипсокартонными листами- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
    10
    Облицовка потолков по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе "КНАУФ" гипсокартонными листами

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    Цена
    от 859,15
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО "АГС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      715,95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      859,15
      Спецификация
      Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      859,15c НДС

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