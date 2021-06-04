Облицовка потолков по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе "КНАУФ" гипсокартонными листами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Облицовка потолков по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе "КНАУФ" гипсокартонными листами- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен