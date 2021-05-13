Выполнение работ по устройству стяжек на каждые 5ММ изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по устройству стяжек на каждые 5ММ изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие