Облицовка стен по кирпичу и бетону в общественных зданиях на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Облицовка стен по кирпичу и бетону в общественных зданиях на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен