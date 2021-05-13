Выполнение работ по восстановлению внутренней поверхности кирпичных стен Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 2850 ₽ В корзину

Выполнение работ Резка тротуарной плитки толщиной 70ММ угловой шлифовальной машинкой. ГЭСН 27-07-005-05. Состав работ 01 Резка тротуарной плитки. Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 841 ₽ В корзину

Выполнение работ 1 очереди по замене напольного покрытия устройством наливного пола в кухне ресторана "Эдем" Курортного комплекса "Надежда" Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 492510 ₽ В корзину

Выполнение работ 2 очереди по замене напольного покрытия устройством наливного пола в кухне ресторана "Эдем" Курортного комплекса "Надежда" Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 870000 ₽ В корзину

Выполнение работ по замене напольного покрытия устройством наливного пола в кухне ресторана "Эдем" Курортного комплекса "Надежда" Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 1362510 ₽ В корзину

Выполнение работ по замене напольного покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда" Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 445800 ₽ В корзину

Выполнение работ по замене коврового покрытия в коридорах на 1,2,3,4 этажах Блока Б в главном корпусе курортного комплекса "Надежда" Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 362953 ₽ В корзину

Выполнение работ по замене коврового покрытия в коридорах на 1,2,3,4 этажах Блока А в главном корпусе курортного комплекса "Надежда" Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 362953 ₽ В корзину

Выполнение работ по замене коврового покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда" Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 445800 ₽ В корзину

Выполнение работ по демонтажу дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие от 828,46 ₽ В корзину

Выполнение работ отделочных и прочих в зданиях ИП Малышева Екатерина Александровна Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие Не указана В корзину