Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10ММ толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10ММ толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9- Работы штукатурные