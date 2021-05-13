Выполнение работ по демонтажу дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по демонтажу дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие