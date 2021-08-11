Характеристики

Стерильные марлевые салфетки размером 10х10см применяются в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, закрепления перевязочного материала, давления на какую-нибудь часть тела (в основном, для остановки кровотечения), предупреждения отека тканей или удержания конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды - фиксируются бинтом или медицинским пластырем.