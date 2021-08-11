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    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия / Панель декоративная Кухни Альфа 1CC_DECALCO 1500х820х11ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Панель декоративная Кухни Альфа 1CC_DECALCO 1500х820х11ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Панель декоративная Кухни Альфа 1CC_DECALCO 1500х820х11ММ- Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
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    Панель декоративная Кухни Альфа 1CC_DECALCO 1500х820х11ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 10138
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    Единица измерения:
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    • ГАЛИМОВ НАРИМАН МАГОМЕДОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      10138
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10138
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      1CC_DECALCO 1500x820x11 Декоративная панель 10 мм
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10138c НДС

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