Доска отбойная мебельная 2730х455ММ Светлый Венге Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 1156,4 ₽ В корзину

Доска отбойная АМНС-900.300 900х300ММ 16ММ ЛДСП ясень шимо темный ООО "Фабрика мебели" Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 405 ₽ В корзину

Доска отбойная для стен Мебель люкс 150х2000х16ММ ЛДСП дезира светлый Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 780 ₽ В корзину

Плита древесно-стружечная непрерывного плоского прессования 250*1250*9ММ ТУ 5534-002-79787960-2015 ГОСТ 56309-201 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 187,83 ₽ В корзину

Плита ДСП линейная вертикальная 1PNPOLKAVYTXX альфа 16x250x1620ММ корпус 01.888-ДСП+ШПОН Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 4488 ₽ В корзину

Плита ДСП линейная горизонтальная 1VSPOLKAVYTX альфа 500x16x300ММ Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 520 ₽ В корзину

Плита ДСП ламинированная бук 2440x1830x16ММ 1, Е1 ГОСТ 10632-2014 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 1298 ₽ В корзину

Плита цементно-стружечная ЦСП 12ММ 1250х3200ММ Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 100936 ₽ В корзину

Плита ДСП ламинированная Эггер орех французский 2800х2070х22ММ ST3 ГОСТ 32289-2013 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 645,81 ₽ В корзину

Плита ДСП ламинированная бук бавария светлый 2750х1830х16ММ 1 группа Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 120000 ₽ В корзину

Доска отбойная АМНС-2100.300 2100х300ММ 16ММ ЛДСП бук 55 ООО "Фабрика мебели" Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 945 ₽ В корзину