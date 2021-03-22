Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов / Плита ДСП линейная горизонтальная 1PNPOLKAVYTX альфа 718x16x450ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита ДСП линейная горизонтальная 1PNPOLKAVYTX альфа 718x16x450ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ДСП линейная горизонтальная 1PNPOLKAVYTX альфа 718x16x450ММ- Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    18
    Плита ДСП линейная горизонтальная 1PNPOLKAVYTX альфа 718x16x450ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 918
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ГАЛИМОВ НАРИМАН МАГОМЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      918
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      918
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      1PNPOLKAVYTX 718x16x450 ДСП линейное горизонтальное
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      918c НДС
    • ГАЛИМОВ НАРИМАН МАГОМЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      918
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      918
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      1PNPOLKAVYTX 718x16x450 ДСП линейное горизонтальное
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      918c НДС
    • ГАЛИМОВ НАРИМАН МАГОМЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      918
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      918
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      1PNPOLKAVYTX 718x16x450 ДСП линейное горизонтальное
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      918c НДС

    Похожие товары

    Доска отбойная мебельная 2730х455ММ Светлый Венге
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 1156,4
    В корзину
    Доска отбойная АМНС-900.300 900х300ММ 16ММ ЛДСП ясень шимо темный ООО "Фабрика мебели"
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 405
    В корзину
    Доска отбойная для стен Мебель люкс 150х2000х16ММ ЛДСП дезира светлый
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 780
    В корзину
    Плита древесно-стружечная непрерывного плоского прессования 250*1250*9ММ ТУ 5534-002-79787960-2015 ГОСТ 56309-201
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 187,83
    В корзину
    Плита ДСП линейная вертикальная 1PNPOLKAVYTXX альфа 16x250x1620ММ корпус 01.888-ДСП+ШПОН
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 4488
    В корзину
    Плита ДСП линейная горизонтальная 1VSPOLKAVYTX альфа 500x16x300ММ
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 520
    В корзину
    Плита ДСП ламинированная бук 2440x1830x16ММ 1, Е1 ГОСТ 10632-2014
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 1298
    В корзину
    Плита цементно-стружечная ЦСП 12ММ 1250х3200ММ
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 100936
    В корзину
    Плита ДСП ламинированная Эггер орех французский 2800х2070х22ММ ST3 ГОСТ 32289-2013
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 645,81
    В корзину
    Плита ДСП ламинированная бук бавария светлый 2750х1830х16ММ 1 группа
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 120000
    В корзину
    Доска отбойная АМНС-2100.300 2100х300ММ 16ММ ЛДСП бук 55 ООО "Фабрика мебели"
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 945
    В корзину
    Доска отбойная АМНС-2100.300 2100х300ММ 16ММ ЛДСП орех гварнери ООО "Фабрика мебели"
    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    от 945
    В корзину
    Позвонить