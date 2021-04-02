Характеристики

Марка АВВГ Количество жил 4 Сечение жилы, мм2 95 Напряжение, В 1000 Исполнение Без исполнения Материал оболочки ПВХ (PVC) Материал изоляции ПВХ пластикат Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Нет Наличие экрана Нет Конструкция жилы Многопроволочная Масса, кг 1915 Форма жилы Секторная Материал жилы Алюминий Диаметр внешний, мм 45.8 Нормативный документ ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 Номинальный ток,А 285 Диаметр, мм 37 Температура монтажа не ниже -15 Сфера применения Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках Гарантийный срок, мес 60 Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров