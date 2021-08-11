Характеристики

Салфетка для стимуляции дыхания является средством однократного применения. Использование комбинированного материала индивидуальной упаковки обеспечивает хранение салфетки в течение 3 лет и обеспечивает легкое вскрытие упаковки для извлечения и применения салфетки. Салфетка может быть использована в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, общественных организациях, на транспорте, в машинах скорой медицинской помощи, в медицине катастроф, в полевых, а также в домашних условиях.