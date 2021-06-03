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    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Папка на кольцах 2 кольца Bantex А4 розовая 35ММ 250ЛИСТ 25ММ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Папка на кольцах 2 кольца Bantex А4 розовая 35ММ 250ЛИСТ 25ММ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка на кольцах 2 кольца Bantex А4 розовая 35ММ 250ЛИСТ 25ММ Россия- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
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    Папка на кольцах 2 кольца Bantex А4 розовая 35ММ 250ЛИСТ 25ММ Россия

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    Цена
    от 221
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      184,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      221
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Торговая марка: Bantex Коллекция: Папки на кольцах Bantex Подробные характеристики Формат: А4 Материал: картон/ПВХ Толщина материала, мм: - Фактура: гладкая Ширина корешка, мм: 35 Цвет: розовый Вид механизма: О-кольца Диаметр кольца, мм: 25 Вместимость: до 220 листов Наличие кармана на корешке папки: Да Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Наличие кармана на лицевой обложке папки: Нет Формат папки ориентирован: вертикально Размер: 310x248x35 мм Количество штук в транспортном коробе: 25 шт. Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      221c НДС

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