Шкаф для документов стеллаж открытый Easy to Lead Easy One В1220 (908841) 1229х768х370ММ серый ЛДСП без дверей
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж открытый Easy to Lead Easy One В1220 (908841) 1229х768х370ММ серый ЛДСП без дверей- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: EASY TO LEAD
Коллекция: Мебель для персонала Easy One
Подробные характеристики
Цвет покрытия: серый
Высота: 1229 мм
Ширина: 768 мм
Глубина: 370 мм
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ПВX
Замок: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Гарантийный срок: 24 мес