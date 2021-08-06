Характеристики

Потребляемая мощность (кВт) 1 Рабочая ширина щеток (мм) 280 Силовой кабель (м) 10 Тип машины Сетевая Уровень шума (дБ) 60 Производительность по площади (м2/ч) 180 Страна-производитель Италия Потребляемая мощность (Вт) 1000 Электропитание (В) 220 Количество щеток (шт) 2 Масса (кг) 22 Место для оператора Нет Всасывающая балка в комплектации Нет Тип щёток цилиндрические Частота вращения щетки (об/мин) 650 Размеры ДхШхВ (мм) 430х340х240 Класс поломоечной машины лайт Бак для чистой воды (л) 2.5 Бак для грязной воды (л) 2.8