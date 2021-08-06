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    Главная / Торговый портал / Электрополомойки / Машина поломоечная сетевая Duplex 340 220В 1000ВТ 180М2/Ч 430х340х240ММ 22КГ кабель силовой 10М, щетки цилиндрические 2ШТ Италия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина поломоечная сетевая Duplex 340 220В 1000ВТ 180М2/Ч 430х340х240ММ 22КГ кабель силовой 10М, щетки цилиндрические 2ШТ Италия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина поломоечная сетевая Duplex 340 220В 1000ВТ 180М2/Ч 430х340х240ММ 22КГ кабель силовой 10М, щетки цилиндрические 2ШТ Италия- Электрополомойки
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    Машина поломоечная сетевая Duplex 340 220В 1000ВТ 180М2/Ч 430х340х240ММ 22КГ кабель силовой 10М, щетки цилиндрические 2ШТ Италия

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    Цена
    от 431200
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КС-ЛОДЖИСТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      359333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      431200
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Потребляемая мощность (кВт) 1 Рабочая ширина щеток (мм) 280 Силовой кабель (м) 10 Тип машины Сетевая Уровень шума (дБ) 60 Производительность по площади (м2/ч) 180 Страна-производитель Италия Потребляемая мощность (Вт) 1000 Электропитание (В) 220 Количество щеток (шт) 2 Масса (кг) 22 Место для оператора Нет Всасывающая балка в комплектации Нет Тип щёток цилиндрические Частота вращения щетки (об/мин) 650 Размеры ДхШхВ (мм) 430х340х240 Класс поломоечной машины лайт Бак для чистой воды (л) 2.5 Бак для грязной воды (л) 2.8
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Краснодарский край, Республика Крым
      Подробнее
      431200c НДС

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