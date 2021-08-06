Цена без НДС, руб.
359333,33
Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
Потребляемая мощность (кВт) 1
Рабочая ширина щеток (мм) 280
Силовой кабель (м) 10
Тип машины Сетевая
Уровень шума (дБ) 60
Производительность по площади (м2/ч) 180
Страна-производитель Италия
Потребляемая мощность (Вт) 1000
Электропитание (В) 220
Количество щеток (шт) 2
Масса (кг) 22
Место для оператора Нет
Всасывающая балка в комплектации Нет
Тип щёток цилиндрические
Частота вращения щетки (об/мин) 650
Размеры ДхШхВ (мм) 430х340х240
Класс поломоечной машины лайт
Бак для чистой воды (л) 2.5
Бак для грязной воды (л) 2.8
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Краснодарский край, Республика Крым