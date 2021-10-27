Набор реагентов Эритроциты ID-DiaCell Rh+ и Rh- 5% для проведения контроля при определении резус-принадлежности крови 2х10МЛ в термоконтейнере ООО "Сангвитест" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Эритроциты ID-DiaCell Rh+ и Rh- 5% для проведения контроля при определении резус-принадлежности крови 2х10МЛ в термоконтейнере ООО "Сангвитест" Россия- Реагенты диагностические