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    Главная / Торговый портал / Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты / Вакцина культуральная живая Коревая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 1 ампулы 10ШТ 0.5МЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вакцина культуральная живая Коревая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 1 ампулы 10ШТ 0.5МЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вакцина культуральная живая Коревая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 1 ампулы 10ШТ 0.5МЛ- Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    4
    Вакцина культуральная живая Коревая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 1 ампулы 10ШТ 0.5МЛ

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    Цена
    от 488,95
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      444,50
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      488,96
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Вакцина коревая культуральная живая, лиофилизат для приготовления р-ра для п/к введения, 0,5мл/доза, амп. (1 доза) №10
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Архангельская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Чувашская Республика - Чувашия, Республика Башкортостан, Свердловская область, Республика Крым, Республика Адыгея (Адыгея), Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Республика Карелия, Республика Тыва, Забайкальский край, Астраханская область, Ульяновская область, Магаданская область, Ленинградская область, Тульская область, Калининградская область, Республика Мордовия, Омская область, Тюменская область, Кировская область, Липецкая область, Камчатский край, Республика Хакасия, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Приморский край, Белгородская область, Пензенская область, Псковская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Чеченская Республика*, Курская область, Карачаево-Черкесская Республика, Удмуртская Республика, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Ставропольский край, Пермский край, Воронежская область, Волгоградская область, Тамбовская область, Костромская область, Иркутская область, Владимирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Чукотский автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Мурманская область, Республика Татарстан (Татарстан), Амурская область, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Рязанская область, Краснодарский край, Смоленская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Новгородская область, Саратовская область, Хабаровский край, Красноярский край, Ярославская область, Самарская область, Республика Ингушетия*, Орловская область, Вологодская область, Брянская область, Алтайский край, Оренбургская область, Республика Алтай, Тверская область, Республика Коми, Еврейская автономная область, Курганская область, Челябинская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Томская область
      Подробнее
      488,96c НДС
    • ООО "МЕДИНТОРГ СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      444,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      488,95
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      488,95c НДС

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