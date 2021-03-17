Наличник Сосна 10х70х2.2ММ хвойный сосна
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Наличник плоский, клееный 70х2200ММ дерево ГОСТ 8242-88
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Наличник плоский Рада МДФ белый (комплект 5ШТ)
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 4950₽
Наличник Софья Original Джерси кортекс 49.06, 80мм (к-т) 5шт
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 884,09₽
Наличник 5221 2000ММ орех бренди 2.5шт/компл арт.НАЛ0208.10
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 1850₽
Наличник дополнительный Gram 2100х1000х10ММ МДФ без окраски
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 5280₽
Наличник 5221 ОРБ 2170х80х169ММ 2.5шт/компл
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 1850₽
Наличник 17.08026.05 clpl (404) орех античный
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 250₽
Лопатка шпательная строительная Stayer 100ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка 15542868
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 275₽
Лопатка шпательная СИБРТЕХ 80ММ нержавеющая сталь, пластмассовая ручка
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 26,4₽
Лопатка шпательная Сибртех 120ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 54₽
Лопатка шпательная MATRIX 80ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 88,39₽