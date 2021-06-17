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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор светодиодный Feron LL-902 20ВТ IP65 зеленый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор светодиодный Feron LL-902 20ВТ IP65 зеленый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор светодиодный Feron LL-902 20ВТ IP65 зеленый- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Прожектор светодиодный Feron LL-902 20ВТ IP65 зеленый

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 900
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1020
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1020c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      900
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край, Ростовская область, Самарская область, Тамбовская область, Тюменская область, Челябинская область
      Подробнее
      900c НДС

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