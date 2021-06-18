Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт: не более 15
Частота тока, Гц: 50
Цветовая температура, К: 5000
Степень IP-защиты: 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Стандартный цвет корпуса: серебристый RAL 9006 или близкий к нем
Регионы поставки
Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край, Ростовская область, Самарская область, Тамбовская область, Тюменская область, Челябинская область